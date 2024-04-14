Он считает, что выгоден новый аэропорт только владельцам земли вокруг него, застройщикам и таксистам.
Бывший гендиректор Омского аэропорта Сергей Круглов снова выступил против строительства Омск-Федоровки. Как сообщает KVnews, он заявил, что аэропорт в черте города удобен для жителей и коммерчески выгоден, потому что пассажирам и работникам не надо далеко ехать. По его словам, рейсов из нового дорогого аэропорта может стать меньше, а билеты на них – дороже.
– Основным бенефициаром ухода аэропорта в Федоровку, конечно же, является бизнес. Предприниматели, которые в силу тех или иных обстоятельств приобрели в собственность огромные земельные участки как вокруг аэропорта, так и внутри его территории с надеждой хорошо заработать, получили себе на десятки лет огромную обузу. Застраивать эти участки нельзя, продать – никто не купит, а налоги нужно платить, – считает Круглов.
К сторонникам выноса аэропорта он отнес также крупные строительные компании и таксистов.