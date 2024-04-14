Он проработал всего два месяца и половину этого времени присваивал средства организации.

Он проработал всего два месяца и половину этого времени присваивал средства организации.

В полицию обратилась менеджер безопасности одного из магазинов в поселке Таврическом. Она обнаружила в сейфе в кабинете директора магазина недостачу 652 тыс. рублей.

– Сотрудники уголовного розыска выяснили, что доступ к сейфу имел только руководитель. Следов взлома хранилища обнаружено не было, – сообщили в полиции.

На допросе 30-летний директор признался в преступлении. Он рассказал, что работает в должности всего 2 месяца. Последний месяц мужчина брал деньги организации из сейфа и тратил их в основном на азартные игры в интернете. Каждый раз он надеялся отыграться.

На мужчину возбудили уголовное дело о краже.