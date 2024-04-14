Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера вечером. Пострадали два парня.
Вчера около 23:35 в поселке Надеждино Омского района произошла авария. Водитель мопеда Vento Riva – 16-летний парень врезался в стоящий автомобиль. 
Как сообщили в ГИБДД, пострадали сам водитель мопеда и его 17-летний пассажир. Обоим потребовалась медицинская помощь.
Сотрудники ГИБДД продолжают разбираться в причинах и обстоятельствах этого ДТП.
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера вечером. Пострадали два парня.
Вчера около 23:35 в поселке Надеждино Омского района произошла авария. Водитель мопеда Vento Riva – 16-летний парень врезался в стоящий автомобиль. 
Как сообщили в ГИБДД, пострадали сам водитель мопеда и его 17-летний пассажир. Обоим потребовалась медицинская помощь.
Сотрудники ГИБДД продолжают разбираться в причинах и обстоятельствах этого ДТП.
2607