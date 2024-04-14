Ночью температура может опускаться до –10 °, а днем не поднимется выше +7 °.

Ночью температура может опускаться до –10 °, а днем не поднимется выше +7 °.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в воскресенье в Омской области будет +3...+13 °. Синоптики также обещают небольшой, местами умеренный дождь и ветер до 13 м/с.

В понедельник снова похолодает. Ночью будет +1...–4 °, а местами –10 °. Ожидается мокрый снег, но к утру осадки прекратятся. Днем будет +2...+7 °.

Во вторник ночью температура воздуха также может опускаться до –10 °. Днем потеплеет до +7...+12 °.