Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось поздно вечером в Центральном округе.
В воскресенье, 13 апреля, около 22:55 39-летний водитель автомобиля Volkswagen сбил во дворе дома на Барнаульской 6-летнюю девочку. По предварительным данным, ребенок вышел на проезжую часть из-за другого припаркованного автомобиля.
Как сообщили в ГИБДД, девочка пострадала. Ей понадобилась медицинская помощь.
Сотрудники полиции продолжают разбираться в обстоятельствах и причинах происшествия.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось поздно вечером в Центральном округе.
В воскресенье, 13 апреля, около 22:55 39-летний водитель автомобиля Volkswagen сбил во дворе дома на Барнаульской 6-летнюю девочку. По предварительным данным, ребенок вышел на проезжую часть из-за другого припаркованного автомобиля.
Как сообщили в ГИБДД, девочка пострадала. Ей понадобилась медицинская помощь.
Сотрудники полиции продолжают разбираться в обстоятельствах и причинах происшествия.