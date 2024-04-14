С разницей в пару дней животные напали на юных омичей около школы в Ленинском округе.

С разницей в пару дней животные напали на юных омичей около школы в Ленинском округе.

Центральный суд взыскал с мэрии Омска 50 тыс. рублей в пользу двух школьников. Эта сумма должна компенсировать вред, который причинили детям бездомные животные.

Как сообщает пресс-служба суда, 26 ноября прошлого года бездомная собака напала на девочку около школы № 101 и укусила ее за голень. Через пару дней, 28 ноября, там же собака вцепилась зубами в ногу мальчика. Детям пришлось пройти лечение. Кроме того, у них появился страх перед собаками и повышенная тревожность.

Отметим, что решение суда в законную силу пока не вступило. И мэрия, и представители детей могут его обжаловать.