Омск-Информ
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·Происшествия

С разницей в пару дней животные напали на юных омичей около школы в Ленинском округе.
Центральный суд взыскал с мэрии Омска 50 тыс. рублей в пользу двух школьников. Эта сумма должна компенсировать вред, который причинили детям бездомные животные.
Как сообщает пресс-служба суда, 26 ноября прошлого года бездомная собака напала на девочку около школы № 101 и укусила ее за голень. Через пару дней, 28 ноября, там же собака вцепилась зубами в ногу мальчика. Детям пришлось пройти лечение. Кроме того, у них появился страх перед собаками и повышенная тревожность. 
Отметим, что решение суда в законную силу пока не вступило. И мэрия, и представители детей могут его обжаловать.
·Происшествия

С разницей в пару дней животные напали на юных омичей около школы в Ленинском округе.
Центральный суд взыскал с мэрии Омска 50 тыс. рублей в пользу двух школьников. Эта сумма должна компенсировать вред, который причинили детям бездомные животные.
Как сообщает пресс-служба суда, 26 ноября прошлого года бездомная собака напала на девочку около школы № 101 и укусила ее за голень. Через пару дней, 28 ноября, там же собака вцепилась зубами в ногу мальчика. Детям пришлось пройти лечение. Кроме того, у них появился страх перед собаками и повышенная тревожность. 
Отметим, что решение суда в законную силу пока не вступило. И мэрия, и представители детей могут его обжаловать.