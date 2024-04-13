Омск-Информ
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·Общество

Глава МЧС Александр Куренков оценит обстановку в регионе и проверит, насколько омские спасатели готовы к ЧП.

Сегодня, 13 апреля, в Омскую область прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Совместно с губернатором Виталием Хоценко они оценят обстановку в регионе, проверят, насколько омские спасатели готовы к ЧП, а также проконтролируют работу по оказанию помощи населению.

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·Общество

Глава МЧС Александр Куренков оценит обстановку в регионе и проверит, насколько омские спасатели готовы к ЧП.

Сегодня, 13 апреля, в Омскую область прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Совместно с губернатором Виталием Хоценко они оценят обстановку в регионе, проверят, насколько омские спасатели готовы к ЧП, а также проконтролируют работу по оказанию помощи населению.

3600