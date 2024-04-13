Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства. Школы отремонтируют в разных районах области и Омске.

Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства. Школы отремонтируют в разных районах области и Омске.

В этом году в Омской области капитально планируют отремонтировать 24 учебных заведения. На работы направят 2,5 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, пять школ приведут в порядок в течение этого года. Также завершат ремонт в омской школе № 3. Сейчас готовность здания составляет 91 %.

– В двухлетний цикл капитального ремонта вступает 19 школ. На 12 объектах уже ведутся работы. Они начаты в Казачьей кадетской школе-интернате имени Язова, в троицкой школе Омского района, в называевской средней школе № 1, в солнцевской школе Исилькульского района, в тевризской школе № 2 и еще семи образовательных учреждениях Омска, – добавили в ведомстве.

Всего за два года в регионе отремонтируют 51 школу для 30,5 тыс. детей.