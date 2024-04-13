Жители города все чаще становятся жертвами мошенников. За 4 прошедших месяца омичи перечислили им свыше 364 млн рублей.

Жители города все чаще становятся жертвами мошенников. За 4 прошедших месяца омичи перечислили им свыше 364 млн рублей.

Мошенники продолжают дистанционно обманывать омичей. С начала года стражи порядка зарегистрировали 1532 таких хищения. Сумма причиненного ущерба уже превысила 364 млн рублей.

Так, 11 апреля в полицию обратился 22-летний омич, который рассказал, что хотел купить аудиоколонку. Объявление о ее продаже нашел на одном сайте. Молодой человек сразу же связался с продавцом и договорился о покупке. На указанный банковский счет он перевел оплату – 16 тыс. рублей. После того как в обозначенное время товар не поступил, парень попытался связаться с продавцом, однако на звонок никто не ответил.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».