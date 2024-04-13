Омск-Информ
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·Происшествия

Женщина оформляла от имени клиентов заявки, подделывала подписи, а потом заключала кредитные договоры.

В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летней работницы банковской организации. Женщина обвиняется в мошенничестве.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, с июля по октябрь 2022 года сотрудница банка имела доступ к персональным данным клиентов. От их имени она оформляла заявки, ставила в документах подписи и заключала договоры на выдачу кредитных карт.

– Установлены трое знакомых фигурантки, которых она просила помочь ей выполнить план по продаже кредитных продуктов – фиктивно получить карты, обещая все выплаты делать самостоятельно. Первоначально женщина осуществляла взносы по займам, а затем прекратила, так как денег не хватало, – добавили в ведомстве.

Таким образом омичка заключила 6 кредитов на сумму 587 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд

5043
·Происшествия

Женщина оформляла от имени клиентов заявки, подделывала подписи, а потом заключала кредитные договоры.

В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летней работницы банковской организации. Женщина обвиняется в мошенничестве.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, с июля по октябрь 2022 года сотрудница банка имела доступ к персональным данным клиентов. От их имени она оформляла заявки, ставила в документах подписи и заключала договоры на выдачу кредитных карт.

– Установлены трое знакомых фигурантки, которых она просила помочь ей выполнить план по продаже кредитных продуктов – фиктивно получить карты, обещая все выплаты делать самостоятельно. Первоначально женщина осуществляла взносы по займам, а затем прекратила, так как денег не хватало, – добавили в ведомстве.

Таким образом омичка заключила 6 кредитов на сумму 587 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд

5043