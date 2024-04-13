Некоторым омичам приходится стоять на остановках и ждать транспорт по 40 минут. Это жителей города не устраивает.

Некоторым омичам приходится стоять на остановках и ждать транспорт по 40 минут. Это жителей города не устраивает.

Омичи в очередной раз пожаловались на плохую работу общественного транспорта. Жителям города приходится стоять на остановках по 40 минут. Об этом они рассказали в социальных сетях.

– Сегодня стояли на остановке «Первомайский кинотеатр» и ждали 200-ю маршрутку 40 минут, только вдумайтесь, у кого есть столько времени, чтобы провести его в безнадежном ожидании? Снега уже нет, и ссылаться на холод и нечищеные дороги вариантов нет, – пишет один из омичей.

Кроме того, жители города утверждают, что некоторые маршруты ходят по парам.

– Маршруты хотят по парам – № 203, № 903, № 22 и № 323, проехали один за другим. Но есть маршруты, которые нельзя заменить ничем, кроме как дорогой с пересадками, а все вынуждены ждать и мокнуть под дожнем, – добавил автор поста.

В комментариях омичи отметили, что такая проблема возникла из-за образовавшегося дефицита водителей.