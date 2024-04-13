Проблема возникла в деревне Приветной. По словам местных жителей, одна из дорог находится в ужасном состоянии, а это опасно для жизни.

Проблема возникла в деревне Приветной. По словам местных жителей, одна из дорог находится в ужасном состоянии, а это опасно для жизни.

В деревне Приветной Омского района местные жители пожаловались на ужасное состояние дорог. Свое сообщение они оставили в социальных сетях. По их словам, дороге необходим ямочный ремонт, однако глава поселения постоянно отодвигает его сроки.

– Мы просим обеспечить связующую дорогу от микрорайона Входной с деревней достойным дорожным полотном. Речь идет о дороге по улице Лесная. Дорога в ужасном состоянии, глава поселения лишь отодвигает сроки ямочного ремонта, а ведь эта дорога является связующей. Наши дети ходят по ней в школу, и родители водят малышей в сад, это опасно. Ведь водители, объезжая огромные ямы от 6–15 до 20 см, могут не заметить идущих детей, – пишут местные жители.

Это не единственная проблема сельчан. Оказалось, что на улице отсутствует еще и освещение.

– Освещение улицы частично либо вовсе отсутствует. Как нам быть? Эта дорога стоит на балансе поселения, а она и не содержится должным образом, – говорится в посте.

В комментариях жители региона отметили, что дорога давно уже нуждается в ремонте.