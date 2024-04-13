Омск-Информ
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·Общество

Жилье находится в самом центре города – по улице Жукова. В нем есть семь комнат и батут.

В Омске по улице Маршала Жукова, 76, продают семикомнатную квартиру с большим батутом. За такое жилье просят 25,5 млн рублей. Как говорится в объявлении, квартира двухуровневая и имеет качественный ремонт.

– Престижный район, удобная транспортная развязка, отличная инфраструктура, шаговая доступность до объектов социальной значимости, уютный тихий двор и хорошие соседи. Дом находится под управлением собственного ТСЖ. Он огорожен и имеет автоматизированную систему доступа к своему жилью. В квартире сделан качественный ремонт, – рассказал продавец.

Общая площадь квартиры составляет 180 кв. м.

1748
·Общество

Жилье находится в самом центре города – по улице Жукова. В нем есть семь комнат и батут.

В Омске по улице Маршала Жукова, 76, продают семикомнатную квартиру с большим батутом. За такое жилье просят 25,5 млн рублей. Как говорится в объявлении, квартира двухуровневая и имеет качественный ремонт.

– Престижный район, удобная транспортная развязка, отличная инфраструктура, шаговая доступность до объектов социальной значимости, уютный тихий двор и хорошие соседи. Дом находится под управлением собственного ТСЖ. Он огорожен и имеет автоматизированную систему доступа к своему жилью. В квартире сделан качественный ремонт, – рассказал продавец.

Общая площадь квартиры составляет 180 кв. м.

1748