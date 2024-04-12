Девятиклассник принес в школу перцовый баллончик и распылил его. Из-за этого из школы пришлось эвакуироваться ученикам и учителям.

Девятиклассник принес в школу перцовый баллончик и распылил его. Из-за этого из школы пришлось эвакуироваться ученикам и учителям.

Сегодня из школы № 91, которая находится на улице 24-й Северной, эвакуировали учеников и учителей. Об этом сообщается в одном из пабликов.

Автор поста сообщил о том, что всех распустили по домам, потому что дышать было нечем.

Как оказалось, виной всему стал перцовый баллончик, который принес в школу девятиклассник. Подросток распылил баллончик на первом этаже и сорвал уроки в школе.