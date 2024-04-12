Река Ишим может подтопить трассу в Тюменской области. Сейчас специалисты делают все, чтобы предотвратить выход воды на проезжую часть.

Река Ишим может подтопить трассу в Тюменской области. Сейчас специалисты делают все, чтобы предотвратить выход воды на проезжую часть.

В Абатском районе Тюменской области существует угроза подтопления трассы Тюмень – Омск. Сейчас на участке с 356-го по 358-й км проводятся работы, направленные на предотвращение выхода воды на проезжую часть, в случае осложнения паводковой ситуации. В этом месте под трассой протекает река Ишим.

Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области, движение по этому участку осуществляется в реверсивном порядке по одной полосе.

Добавим, что река Ишим вышла из берегов в Казахстане и вовсю топит прилегающую территорию.