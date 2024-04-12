Деньги, сэкономленные на реализации инициативных проектов, останутся в районах и будут направлены на дополнительные работы на тех же объектах.

Деньги, сэкономленные на реализации инициативных проектов, останутся в районах и будут направлены на дополнительные работы на тех же объектах.

Губернатор Виталий Хоценко принял решение оставлять в муниципалитетах деньги областного бюджета, сэкономленные при реализации инициативных проектов. Ранее их полностью возвращали в региональную казну. Так, в 2023 году в областной бюджет была возвращена экономия в размере 10,8 млн рублей.

Сэкономленные в ходе торгов деньги можно будет направить на дополнительные работы на том же самом объекте.

– Это позволит реализовать те идеи и предложения жителей, которые не удалось включить в сметы на этапе проектирования. Например, установить дополнительные скамейки, фонари, элементы детского игрового или спортивного оборудования, докупить саженцы для озеленения территории, – отметил глава региона.

Новая возможность для районов области будет доступна уже в этом году.