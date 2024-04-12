В региональном МЧС отмечают, что этот уровень не является критичным.

В региональном МЧС отмечают, что этот уровень не является критичным.

За сутки уровень воды в Иртыше поднялся на 12 сантиметров, однако этот уровень не является критичным, отмечают в региональном МЧС. В поселке Затон мониторят ситуацию 15 спасателей. Используются для этого в том числе беспилотники.

– При необходимости сюда будут направлены дополнительные силы и средства Главного управления МЧС России по Омской области. На сегодняшний день здесь подтопленных домов и участков нет. Оперативная группа будет работать в поселке вплоть до полного завершения ледохода, – отметили в ведомстве.

Работа по отводу талых вод и откачке воды ведется в селе Прииртышье Таврического района. Там затопило 15 домов и 135 приусадебных участков. Также спасатели очищают ливневые стоки водоотводных каналов.