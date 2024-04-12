Из этих средств Омск получит почти 17 млн на проекты для преображения 26 дошкольных учреждений.

Из этих средств Омск получит почти 17 млн на проекты для преображения 26 дошкольных учреждений.

Районы региона и Омск получат 32,5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации на ремонт детсадов. Из этих средств Омск получит почти 17 млн на проекты для преображения 26 дошкольных учреждений.

Средства также получат Азовский, Горьковский, Знаменский, Калачинский, Колосовский, Кормиловский, Марьяновский, Москаленский, Муромцевский, Называевский, Омский, Павлоградский, Русско-Полянский, Седельниковский, Таврический, Тарский, Тевризский, Тюкалинский и Черлакский районы. На эти деньги будет подготовлена смета для 24 детсадов.

Подготовленная документация позволит региону стать претендентом на участие в распределении федеральных денег при планировании капремонтов в детсадах.

Кроме того, в этом месяце муниципалитеты получат средства на создание аналогичной документации на еще 55 детсадов.