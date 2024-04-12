Мужчина продал мотороллер, но, когда деньги закончились, он украл его со двора нового хозяина и продал опять.

Мужчина продал мотороллер, но, когда деньги закончились, он украл его со двора нового хозяина и продал опять.

В полицию Калачинского района обратился житель села Воскресенка. Он рассказал, что утром купил мотороллер «Муравей», но уже вечером транспорт исчез со двора его дома.

Стражи порядка обнаружили мотороллер у местного жителя, но он заверил, что тоже купил его. Продавцом оказался бывший владелец «Муравья». Он признался, что сначала продал мотороллер за 10 тыс. рублей, но, когда деньги закончились, он огорчился. Тогда сельчанин украл мотороллер со двора его нового хозяина и продал опять.

Теперь на мужчину заведено уголовное дело за кражу.