Паводковые воды могут попасть в источники питьевого водоснабжения и объекты канализации.

Паводковые воды могут попасть в источники питьевого водоснабжения и объекты канализации.

В региональном Роспотребнадзоре омичей предупредили об угрозе заражения инфекционными заболеваниями во время паводка. Дело в том, что паводковые воды могут попасть в источники питьевого водоснабжения и объекты канализации.

– Значительная часть сельского населения, а также многие собственники дачных участков пользуются водой из колодцев. В паводковый период, при подъеме уровня грунтовых вод, качество колодезной воды значительно ухудшается по причине затекания загрязненной воды с поверхности почвы. Такая вода становится небезопасна, – отметили в ведомстве.

Жители региона могут заразиться кишечными инфекциями: ротавирусом, вирусным гепатитом А, дизентерией и брюшным тифом. Для профилактики заболеваний лучше всего пройти вакцинацию.

Кроме того, жителей региона просят не использовать паводковую воду в хозяйственных целях, пить только кипяченую или бутилированную воду, убираться в доме и на приусадебных участках только в перчатках, обрабатывать руки антисептиком. Не стоит допускать скопления мусора на придомовых территориях и разрешать играть детям в зоне подтопления.