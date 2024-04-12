Приставы надеются, что это поможет отыскать мужчину, который скрывается.

Приставы надеются, что это поможет отыскать мужчину, который скрывается.

Судебные приставы разместили фотографию 50-летнего омича Николая Горчакова на рекламном щите на перекрестке улиц Красный Путь и Рабиновича. Он задолжал 168 тыс. рублей за отопление и горячую воду и 292 тысячи рублей за содержание своего ребенка.

В июле прошлого года мужчину объявили в розыск. По адресу регистрации он не проживает. Проверка имущественного положения никаких результатов не дала.

На информационном билборде разместили также номер телефона ГУ ФССП России по Омской области. По нему просят позвонить тех, кому что-либо известно о местонахождении должника.