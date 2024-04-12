Две компании стали победителями торгов на поставку технической соли, однако заключать контракты с УДХБ они не спешили. Пришлось вмешаться омскому УФАС.

Две компании стали победителями торгов на поставку технической соли, однако заключать контракты с УДХБ они не спешили. Пришлось вмешаться омскому УФАС.

Омское управление дорожного хозяйства и благоустройство обратилось в УФАС с просьбой включить ООО «Бизнес-Сервис» и ООО «ИМПЭКС ТРЕЙД» в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной этому стало уклонение от заключения контрактов, цена которых составила 19,5 млн рублей, на поставку технической соли для нужд города.

Как рассказали в пресс-службе омского УФАС, компании выиграли торги, но заключать контракты с заказчиком не спешили. При этом снижение цены составило 37,85 %.

– Уклонение от заключения контракта является одним из оснований для признания участника торгов недобросовестным поставщиком. Подрядчики пытались убедить антимонопольный орган, что контракты не были подписаны в срок по вине ответственных сотрудников. При этом организации не представили доказательств, подтверждающих добросовестность своего поведения, – добавили в ведомстве.

Оценив все обстоятельства, антимонопольный орган включил компании в черный список на два года.