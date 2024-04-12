Омск-Информ
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·Происшествия

При подъеме на виадук на проспекте Космическом мужчина за рулем «сузуки» не справился с управлением и врезался в три автомобиля.
Сегодня утром на проспекте Космическом недалеко от детсада № 281 произошло ДТП. При подъеме на виадук 49-летний мужчина за рулем «сузуки» не справился с управлением и врезался в автомобили «дэу», «Хендай-Туксон» и «Хендай-Соната», которые стояли на встречке.
Медицинская помощь потребовалась 44-летнему водителю «Хендай-Сонаты» и его 7-летнему пассажиру.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.
4454
·Происшествия

При подъеме на виадук на проспекте Космическом мужчина за рулем «сузуки» не справился с управлением и врезался в три автомобиля.
Сегодня утром на проспекте Космическом недалеко от детсада № 281 произошло ДТП. При подъеме на виадук 49-летний мужчина за рулем «сузуки» не справился с управлением и врезался в автомобили «дэу», «Хендай-Туксон» и «Хендай-Соната», которые стояли на встречке.
Медицинская помощь потребовалась 44-летнему водителю «Хендай-Сонаты» и его 7-летнему пассажиру.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.
4454