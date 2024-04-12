Молодые люди специально били автомобили, чтобы получить страховые выплаты. Таким образом, им удалось заработать 2,3 млн рублей.

Молодые люди специально били автомобили, чтобы получить страховые выплаты. Таким образом, им удалось заработать 2,3 млн рублей.

Куйбышевский районный суд вынес приговор в отношении 11 местных жителей. Все они признаны виновными по статье «Мошенничество».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, 21-летний молодой человек создал банду из своих знакомых, чтобы обманывать страховые компании. Парни покупали автомобили, оформляли страховые полисы, а после этого специально инсценировали ДТП, чтобы получить страховое возмещение.

– Каждое преступление участники группы тщательно разрабатывали, подбирая автомобили в целях извлечения максимальной прибыли. Таким образом, в период декабря 2016 года по март 2019 года им удалось инсценировать 19 ДТП, причинив 7 страховым компаниям ущерб на сумму около 2,3 млн рублей, – добавили в надзорном ведомстве.

Суд назначил лидеру банды наказание в виде 3 лет 6 месяцев и 3 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии. 4 парня получили от 1 года 4 месяцев до 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Остальным молодым людям назначили наказание, не связанное с лишением свободы.