Молодые люди специально били автомобили, чтобы получить страховые выплаты. Таким образом, им удалось заработать 2,3 млн рублей.
Куйбышевский районный суд вынес приговор в отношении 11 местных жителей. Все они признаны виновными по статье «Мошенничество».
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, 21-летний молодой человек создал банду из своих знакомых, чтобы обманывать страховые компании. Парни покупали автомобили, оформляли страховые полисы, а после этого специально инсценировали ДТП, чтобы получить страховое возмещение.
– Каждое преступление участники группы тщательно разрабатывали, подбирая автомобили в целях извлечения максимальной прибыли. Таким образом, в период декабря 2016 года по март 2019 года им удалось инсценировать 19 ДТП, причинив 7 страховым компаниям ущерб на сумму около 2,3 млн рублей, – добавили в надзорном ведомстве.
Суд назначил лидеру банды наказание в виде 3 лет 6 месяцев и 3 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии. 4 парня получили от 1 года 4 месяцев до 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Остальным молодым людям назначили наказание, не связанное с лишением свободы.