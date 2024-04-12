Спасатели советуют жителям региона не подходить близко к конструкциям, которые могут упасть.

Спасатели советуют жителям региона не подходить близко к конструкциям, которые могут упасть.

В МЧС и Обь-Иртышском УГМС предупредили жителей Омской области о неблагоприятных явлениях погоды. Сегодня днем в регионе ожидаются снег, мокрый снег, дождь и гололед. Ветер усилится и местами будет достигать 15–20 м/с.

– В связи с этим возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий связи и электропередачи, нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, обрушение плохо закрепленных конструкций и рекламных щитов, – сообщили в МЧС.

При сильном ветре омичам советуют держаться подальше от линий электропередачи, деревьев и рекламных щитов, не парковать рядом с ними автомобили. Омичей попросили не отпускать детей на улицу и быть внимательнее на дорогах.