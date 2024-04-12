Проверку устроят в здании, где располагаются несколько департаментов.

Проверку устроят в здании, где располагаются несколько департаментов.

В минувшую среду омская мэрия объявила аукцион на определение зоны, в пределах которой вибрационные сигналы, возникающие посредством воздействия на ограждающие конструкции информативного акустического сигнала, превышают нормы эффективности защиты акустической речевой разведки. Проверять планируется здание по адресу: Гагарина, 32/1. Там располагаются департамент архитектуры и градостроительства, департамент транспорта, департамент городского хозяйства, департамент жилищной политики, управление единой дежурно-диспетчерской службы, а также департамент контроля и департамент контрактной системы в сфере закупок.

Начальная цена контракта составляет 67 тыс. рублей. Заявки принимаются до 17 апреля. Выбрать подрядчика планируется 19 апреля.

Отметим, что в марте мэрия уже провела конкурс на оценку эффективности системы виброакустической защиты информации объекта информатизации от утечки по техническим каналам и определение зоны, в пределах которой вибрационные сигналы, возникающие посредством воздействия на ограждающие конструкции информативного акустического сигнала, превышают нормы эффективности защиты акустической речевой разведки. Контракт заключили с ООО «РОКАДА» по начальной цене – 186 тыс. рублей. Место проведения – Гагарина, 34.