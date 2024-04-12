Омск-Информ
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·Авто

Ford притормозил около светофора. В этот момент и произошел инцидент.
Вчера на пересечении Ленинградской площади и улицы Карла Маркса неизвестный выстрелил в притормозившую иномарку. Об этом в соцсетях рассказала женщина, которая была за рулем.
– Стояла на светофоре. Выстрелили в стекло с пневмата. Сегодня примерно в 12:20, – написала омичка.
Пуля попала в заднее стекло автомобиля. Женщина обратилась к сотруднику ДПС, который зафиксировал повреждение.
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·Авто

Ford притормозил около светофора. В этот момент и произошел инцидент.
Вчера на пересечении Ленинградской площади и улицы Карла Маркса неизвестный выстрелил в притормозившую иномарку. Об этом в соцсетях рассказала женщина, которая была за рулем.
– Стояла на светофоре. Выстрелили в стекло с пневмата. Сегодня примерно в 12:20, – написала омичка.
Пуля попала в заднее стекло автомобиля. Женщина обратилась к сотруднику ДПС, который зафиксировал повреждение.
3551