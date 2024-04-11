Омск-Информ
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·Общество

Дорожные рабочие начали обрабатывать улицы противогололедными материалами.
К вечеру в Омске испортилась погода: температура достигла минусовых значений, пошел снег, на дорогах начал образовываться гололед. Из-за неблагоприятных погодных условий дорожников перевели на особый режим работы.
- Дежурные бригады сформированы, все окружные ДЭУ обеспечены противогололедными материалами в полном объёме. Особое внимание мостам и путепроводам, - отметил мэр Омска Сергей Шелест.
Автолюбителей попросили быть внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
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·Общество

Дорожные рабочие начали обрабатывать улицы противогололедными материалами.
К вечеру в Омске испортилась погода: температура достигла минусовых значений, пошел снег, на дорогах начал образовываться гололед. Из-за неблагоприятных погодных условий дорожников перевели на особый режим работы.
- Дежурные бригады сформированы, все окружные ДЭУ обеспечены противогололедными материалами в полном объёме. Особое внимание мостам и путепроводам, - отметил мэр Омска Сергей Шелест.
Автолюбителей попросили быть внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
2468