Опубликованы средние ежемесячные зарплаты руководителей театров за прошлый год.

Опубликованы средние ежемесячные зарплаты руководителей театров за прошлый год.

Стало известно, сколько зарабатывают руководители омских театров. Самый большой доход за прошлый год оказался у главы драмтеатра Виктора Лапухина. Его средняя зарплата составила 355 тыс. рублей. Далее следует начальница музыкального театра Нелли Бут с зарплатой в 204 тыс. рублей.

Руководитель «Пятого театра» Илья Киргинцев получал в прошлом году в среднем 193 тыс. рублей, глава «Арлекина» Татьяна Канащук – 190 тыс. рублей, Владимир Витько, возглавляющий «Галерку», – 166 тыс. рублей, начальник ТЮЗа Михаил Мальцев – 161 тыс. рублей.

Новый руководитель Северного драматического театра в Таре Ольга Соя в прошлом году получала в среднем 146 тыс. рублей.