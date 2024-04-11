Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Культура/Афиша

Опубликованы средние ежемесячные зарплаты руководителей театров за прошлый год.
Стало известно, сколько зарабатывают руководители омских театров. Самый большой доход за прошлый год оказался у главы драмтеатра Виктора Лапухина. Его средняя зарплата составила 355 тыс. рублей. Далее следует начальница музыкального театра Нелли Бут с зарплатой в 204 тыс. рублей.
Руководитель «Пятого театра» Илья Киргинцев получал в прошлом году в среднем 193 тыс. рублей, глава «Арлекина» Татьяна Канащук – 190 тыс. рублей, Владимир Витько, возглавляющий «Галерку», – 166 тыс. рублей, начальник ТЮЗа Михаил Мальцев – 161 тыс. рублей.
Новый руководитель Северного драматического театра в Таре Ольга Соя в прошлом году получала в среднем 146 тыс. рублей.
3140
·Культура/Афиша

Опубликованы средние ежемесячные зарплаты руководителей театров за прошлый год.
Стало известно, сколько зарабатывают руководители омских театров. Самый большой доход за прошлый год оказался у главы драмтеатра Виктора Лапухина. Его средняя зарплата составила 355 тыс. рублей. Далее следует начальница музыкального театра Нелли Бут с зарплатой в 204 тыс. рублей.
Руководитель «Пятого театра» Илья Киргинцев получал в прошлом году в среднем 193 тыс. рублей, глава «Арлекина» Татьяна Канащук – 190 тыс. рублей, Владимир Витько, возглавляющий «Галерку», – 166 тыс. рублей, начальник ТЮЗа Михаил Мальцев – 161 тыс. рублей.
Новый руководитель Северного драматического театра в Таре Ольга Соя в прошлом году получала в среднем 146 тыс. рублей.
3140