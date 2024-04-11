Омск-Информ
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·Общество

Десятки рыб заметили в полях недалеко от села Алабота Русско-Полянского района.
В полях недалеко от села Алабота Русско-Полянского района появилась рыба. Такие видеозаписи местные жители опубликовали в соцсетях.
Оказалось, что рядом с селом находится озеро Кумдыколь, из которого из-за нереста в талые воды и начала заходить рыба. Таким образом она стремится к теплой воде, но оказывается на мелководье.
Местные жители приезжают на поля и собирают рыбу. Некоторые отвозят ее домой, а некоторые – обратно в озеро для сохранения популяции. 
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·Общество

Десятки рыб заметили в полях недалеко от села Алабота Русско-Полянского района.
В полях недалеко от села Алабота Русско-Полянского района появилась рыба. Такие видеозаписи местные жители опубликовали в соцсетях.
Оказалось, что рядом с селом находится озеро Кумдыколь, из которого из-за нереста в талые воды и начала заходить рыба. Таким образом она стремится к теплой воде, но оказывается на мелководье.
Местные жители приезжают на поля и собирают рыбу. Некоторые отвозят ее домой, а некоторые – обратно в озеро для сохранения популяции. 
4192