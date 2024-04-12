Пятеро омских школьников поедут в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в финале интеллектуального турнира «Умножая таланты».

Пятеро омских школьников поедут в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в финале интеллектуального турнира «Умножая таланты».

Омские школьники продолжают впечатлять своими инженерными проектами благодаря поддержке Омского НПЗ. На этот раз пятеро старшеклассников примут участие в финале интеллектуального турнира «Умножая таланты» и будут защищать честь Омской области. Ученики из школы 113, лицея 74 и гимназии 117 представят свои работы по математическому моделированию и нефтехимии. Финальное состязание пройдет в Санкт-Петербурге, где омичей ожидает не только борьба с представителями других регионов, но и насыщенная образовательная программа. Победители получат дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры проекта, что является большим стимулом для участников. Важным аспектом этого турнира является онлайн-обучение, которое проходили участники. Они получили возможность обучаться под руководством педагогов ведущих вузов страны, молодых ученых и экспертов нефтегазовой отрасли. Это позволило школьникам расширить свои знания и навыки в области инженерии и науки. Чтобы пройти в финал, ученики 8–11 классов работали в командах над реальными инженерными и научными задачами. Они рассчитывали оптимальные маршруты доставки топлива, предлагали идеи антикоррозийной защиты труб и разрабатывали виртуальные комплексы для определения подземных коммуникаций. Всего было представлено 11 команд, и участники получили обратную связь и профессиональные рекомендации от экспертов Омского НПЗ.

– Участвовать в турнире могут все школьники региона. В этом году из районов Омской области поступило 140 заявок, – в два раза больше, чем в прошлом. Благодаря Омскому НПЗ, дети получают ценный опыт научной и профессиональной деятельности, – говорит министр образования Омской области Иван Кротт.

Директор Омского НПЗ Олег Белявский подчеркнул, что сотрудники предприятия активно участвуют в разработке заданий и оценивают совместные проекты, что делает этот турнир еще более ценным и значимым для всех участников. Региональный этап турнира проводится Омским НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Компания была признана лучшей среди промышленных предприятий в России по итогам рейтинга популярности работодателей на федеральном портале HeadHunter.

– В этом году почти 600 омских ребят захотели участвовать в конкурсе. Каждый год мы видим талантливые технические решения, яркие выступления старшеклассников. Турнир дает им возможность подтвердить правильность карьерного выбора. ОНПЗ в будущем ждет конкурсантов на производстве уже в качестве молодых специалистов, – отметил Олег Белявский.

«Умножая таланты» является одним из крупнейших проектов поддержки одаренных старшеклассников. Этот проект предоставляет ребятам уникальные образовательные возможности независимо от места, в котором они живут. В турнире могут участвовать все школьники региона, и в этом году количество заявок из районов Омской области увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом.