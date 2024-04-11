Проходить государственную итоговую аттестацию в Омской области будут 8 086 человек.

Проходить государственную итоговую аттестацию в Омской области будут 8 086 человек.

В этом году проходить государственную итоговую аттестацию в Омской области будут 8 086 человек, из которых 7,5 тыс. – это выпускники школ этого года. Для проведения экзаменов в регионе откроют 87 пунктов, большая часть из них будет находиться в школах, 14 – будут работать на дому.

– Все пункты на базе организаций оснастят системой онлайн-видеонаблюдения, стационарными и переносными металлодетекторами, средствами подавления сигналов подвижной связи, – рассказали в региональном информационно-аналитическом центре.

В этом году почти 7,7 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ по русскому языку, по профильной математике – 3,7 тысячи, по обществознанию – 3,7 тысячи, информатике и ИКТ – 1,8 тысячи, физике – 1,8 тысячи, биологии, истории – 1,3 тыс., химии – 932 человека.

На организацию и проведение государственной итоговой аттестации в этом году планируют потратить более 138 млн рублей.