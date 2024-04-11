Омск-Информ
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·Общество

Руководство учреждений через суд обязали это исправить.
Прокуратура выявила нарушения в школах Таврического района Омской области. Образовательные учреждения оказались не укомплектованы учебниками в связи с чем прокурор обратился в суд.
– В судебном заседании представитель ответчиков пояснил, что возражений по существу заявленных требований не имеет, учебники действительно отсутствуют, – сообщили в пресс-службе суда.
В итоге школы обязали обеспечить детей учебниками до 1 сентября. Решение пока не вступило в законную силу. Его могут обжаловать.
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·Общество

Руководство учреждений через суд обязали это исправить.
Прокуратура выявила нарушения в школах Таврического района Омской области. Образовательные учреждения оказались не укомплектованы учебниками в связи с чем прокурор обратился в суд.
– В судебном заседании представитель ответчиков пояснил, что возражений по существу заявленных требований не имеет, учебники действительно отсутствуют, – сообщили в пресс-службе суда.
В итоге школы обязали обеспечить детей учебниками до 1 сентября. Решение пока не вступило в законную силу. Его могут обжаловать.
1137