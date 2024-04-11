С 15 апреля в регионе начинает действовать особый противопожарный режим.

С 15 апреля в регионе начинает действовать особый противопожарный режим.

В Омской области с 15 апреля начинает действовать особый противопожарный режим. Он предусматривает ограничения на посещение лесов, а также запрет на разведение костров и сжигание сухой травы, листвы и мусора. Проект соответствующего постановления был принят на заседании областного правительства сегодня, 11 апреля.

Губернатор Виталий Хоценко распорядился выделить по 1 млн рублей каждому району для подготовки к пожароопасному периоду. На эти цели из резервного фонда правительства Омской области уже выделено 32 млн рублей. Финансирование мер пожарной безопасности в поселениях в этом году увеличено в 4 раза по сравнению с предыдущим годом.

– Поручил главам муниципалитетов провести все необходимые профилактические мероприятия, в том числе создание минерализированных полос, чтобы избежать пожаров в населенных пунктах и на объектах, прилегающих к лесным массивам, – отметил Хоценко.

Согласно утвержденному постановлению с 15 апреля по 15 июня запрещено разводить открытый огонь на территории Омска и 26 районов, включая Азовский, Большереченский, Горьковский, Исилькульский, Калачинский, Колосовский, Кормиловский, Крутинский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Муромцевский, Называевский, Нижнеомский, Нововаршавский, Одесский, Оконешниковский, Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский, Саргатский, Таврический, Тюкалинский, Черлакский и Шербакульский районы.

Кроме того, с 20 апреля по 20 июня особый противопожарный режим будет действовать на севере региона, включая Большеуковский, Знаменский, Седельниковский, Тарский, Тевризский и Усть-Ишимский районы. Особый режим будет распространяться на территории городских округов, сельских поселений и дачных участков.