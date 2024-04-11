Проблема возникла в детском саду № 116. Как заверили в мэрии города, осмотреть объект обещают до конца апреля.

Проблема возникла в детском саду № 116. Как заверили в мэрии города, осмотреть объект обещают до конца апреля.

В Омске в детском саду № 116 разрушается крыша веранды. Об этом омичи рассказали в социальных сетях бывшему мэру города, а ныне депутату Госдумы Оксане Фадиной. По словам обеспокоенных родителей, директор учреждения писала обращение для обследования объекта, однако никто не приехал.

– Обрушение верхней плиты веранды на площадке ясельной группы. На прошлой неделе директор написала обращение для обследования объекта, но так никто не приехал, – рассказала омичка Наталья.

Мэрия города отреагировала на сообщение жителей и заявила, что веранду осмотрят до конца апреля. Но омичи считают, что это слишком поздний срок, так как с приходом теплой погоды детей будут выводить на прогулку чаще.