В ближайшие дни в регионе будет ветреная теплая погода, местами прогнозируются дожди и снег.

В ближайшие дни в регионе будет ветреная теплая погода, местами прогнозируются дожди и снег.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни. Днем 12 апреля в регионе ожидается +4…+9 °, ночью похолодает до –3…–8 °, при прояснении до –14 °. Порывы ветра достигнут 20 м/с, местами пройдут мокрый снег и дожди.

13 апреля днем потеплеет до +8…+13 °, ночью +1…+6 °. Порывы ветра будут чуть меньше – 13 м/с, также прогнозируются дождь и мокрый снег.

Днем 14 апреля воздух прогреется до +9…+14 °, но местами будет только до +4 °. Ночью столбик термометра опустится до +2…+7 °, местами до –3 °. Местами будут идти дождь и мокрый снег.