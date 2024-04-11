Омск-Информ
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·Происшествия

Беспредел мужчина совершил в зоомагазине на улице Ермолаева. Полиции пришлось завести уголовное дело.

В отдел полиции № 6 обратились продавцы торгового комплекса, расположенного на улице Ермолаева в Омске. Они рассказали, что кто-то сорвал замок с двери зоомагазина.

Беспредельщиком оказался 41-летний дворник. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сорвав навесной замок, он через прилавок похитил несколько упаковок корма для кошек и собак.

– Всего у омича изъято 8 упаковок похищенного имущества. Установлено, что корм для животных он планировал продать, – добавили в ведомстве.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».

·Происшествия

Беспредел мужчина совершил в зоомагазине на улице Ермолаева. Полиции пришлось завести уголовное дело.

В отдел полиции № 6 обратились продавцы торгового комплекса, расположенного на улице Ермолаева в Омске. Они рассказали, что кто-то сорвал замок с двери зоомагазина.

Беспредельщиком оказался 41-летний дворник. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сорвав навесной замок, он через прилавок похитил несколько упаковок корма для кошек и собак.

– Всего у омича изъято 8 упаковок похищенного имущества. Установлено, что корм для животных он планировал продать, – добавили в ведомстве.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».