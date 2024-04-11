Омск-Информ
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·Общество

В этом строительном сезоне в секторе индивидуальной жилой застройки Ленинского округа возведут 4 новые дороги.
Мэр Сергей Шелест рассказал о дорогах, которые появятся в Ленинском округе. По его словам, в этом строительном сезоне в секторе индивидуальной жилой застройки возведут 4 новые дороги.
– Специалисты уже приступили к планированию работ на территориях, – отметил мэр.
Кроме того, в Ленинском округе обустроят 28 тротуаров, 10 из которых – в частном секторе, а также 8 межквартальных и внутриквартальных проездов. 
Деньги на обустройство будут выделены из городской казны.
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·Общество

В этом строительном сезоне в секторе индивидуальной жилой застройки Ленинского округа возведут 4 новые дороги.
Мэр Сергей Шелест рассказал о дорогах, которые появятся в Ленинском округе. По его словам, в этом строительном сезоне в секторе индивидуальной жилой застройки возведут 4 новые дороги.
– Специалисты уже приступили к планированию работ на территориях, – отметил мэр.
Кроме того, в Ленинском округе обустроят 28 тротуаров, 10 из которых – в частном секторе, а также 8 межквартальных и внутриквартальных проездов. 
Деньги на обустройство будут выделены из городской казны.
3952