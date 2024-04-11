За преступление студенту обещали вознаграждение, однако парня поймали и завели на него уголовное дело.

За преступление студенту обещали вознаграждение, однако парня поймали и завели на него уголовное дело.

Мошенники украли у 72-летнего омича 250 тыс. рублей. Как сообщили в полиции, пенсионеру позвонили на домашний телефон и сообщили о подозрительной активности на банковских счетах. Пожилого мужчину убедили снять деньги с карточки и передать их для проверки.

За деньгами к мужчине на улицу Чкалова приехала 29-летняя девушка-курьер. Однако, когда она узнала, в чем дело, отказалась от заказа и сообщила в полицию. Но через несколько минут к дому на автомобиле Nissan Primera приехал новый курьер. Он забрал пакет у пожилого омича и уехал.

Полицейские преследовали иномарку и остановили ее на проспекте Маркса. За рулем находился курьер службы доставки, который не знал, что в пакете. На улице Всеволода Иванова оперативники также задержали 16-летнего студента техникума, который ожидал заказ.

По горячим следам удалось задержать и 20-летнего омича, который участвовал в цепочке передачи денег. Обоим обещали вознаграждение за незаконную деятельность.

Следователем заведено на парней уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранители также выясняют, не причастны ли молодые люди к другим преступлениям.