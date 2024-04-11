Для застройщиков придумали прозрачный механизм, с помощью которого они смогут поучаствовать в развитии социальной инфраструктуры города.

Для застройщиков придумали прозрачный механизм, с помощью которого они смогут поучаствовать в развитии социальной инфраструктуры города.

Омские застройщики получат возможность принять активное участие в развитии социальной инфраструктуры города. Депутаты комитета Омского городского Совета по финансово-бюджетным вопросам поддержали проект соответствующего решения, и теперь его рассмотрят на пленарном заседании ОГС. Согласно предложенному соглашению, застройщики смогут либо внести определенную сумму средств в бюджет Омска по прозрачной формуле, которая будет использоваться для строительства или реконструкции школ и детских садов, либо самостоятельно возвести такие объекты за счет своих ресурсов. Это позволит улучшить социальную инфраструктуру города и обеспечить необходимые условия для развития образования и детского воспитания. Проект решения разработан с учетом опыта других регионов, где подобные соглашения успешно функционируют уже много лет, и с учетом требований контрольно-надзорных органов. Прокуратура, например, уже неоднократно заявляла о необходимости не выдавать разрешение на строительство жилья в случаях, когда в этом районе наблюдается недостаток социальных объектов. Заместитель мэра, директор департамента имущественных отношений Евгений Романин отметил, что сегодня уже есть застройщики, готовые внести свой вклад в развитие социальной инфраструктуры, но им необходим понятный и прозрачный правовой механизм. Мнение депутатов комитета практически единогласное - документ следует принять оперативно уже в апреле на ближайшем пленарном заседании ОГС, и пройти все чтения. Это позволит ускорить процесс развития социальной инфраструктуры города и создать благоприятные условия для его жителей.

Депутат Алексей Саяпин позитивно оценил эту инициативу, отметив, что мэрия ищет новые способы решения застарелых проблем. А его коллега Дмитрий Лицкевич заметил, что на его избирательном округе существует проблема нехватки мест и в детских садах, и в школах — особенно для первоклассников, такая ситуация имеется и на других территориях города.

Внедрение такого механизма сотрудничества между застройщиками и муниципалитетом может стать важным шагом в развитии города. Благодаря этому соглашению, Омску будет доступна дополнительная финансовая поддержка и возможность строительства необходимых социальных объектов.