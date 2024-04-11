Омск-Информ
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·Общество

Аукцион на выполнение работ выиграла компания «ГИТАР». Из бюджета на это выделили 637 тысяч.
В Омске выбрали подрядчика для создания 26 км минерализованных полос на пожароопасных территориях. Этим займется компания ООО «ГИТАР» за 637 тыс. рублей.
– Старт непосредственному процессу уже дан. Также приступили к опашке и восстановлению прошлогодних противопожарных «рубежей» бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства, – сообщил мэр Сергей Шелест.
Он также заявил, что поставил перед подрядчиком и УДХБ задачу ускориться. Максимальные объемы работ планируется выполнить до майских праздников.
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·Общество

Аукцион на выполнение работ выиграла компания «ГИТАР». Из бюджета на это выделили 637 тысяч.
В Омске выбрали подрядчика для создания 26 км минерализованных полос на пожароопасных территориях. Этим займется компания ООО «ГИТАР» за 637 тыс. рублей.
– Старт непосредственному процессу уже дан. Также приступили к опашке и восстановлению прошлогодних противопожарных «рубежей» бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства, – сообщил мэр Сергей Шелест.
Он также заявил, что поставил перед подрядчиком и УДХБ задачу ускориться. Максимальные объемы работ планируется выполнить до майских праздников.
1357