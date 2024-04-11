Омск-Информ
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·Общество

Конкурс уже объявили. Квартиры должны располагаться в районах области.
Власти Омской области объявили аукционы на закупку еще 29 квартир для детей-сирот. Жилые помещения с готовым ремонтом планируется приобрести в 12 районах.
В этом году на приобретение жилья для сирот выделили 920 млн рублей. Из них 572 млн рублей – средства областного бюджета и 348 млн рублей – федеральная субсидия. Чиновники уже заключили с застройщиками госконтракты на приобретение 134 квартир: 21 в Омске, 44 в Омском районе и 69 в других районах.
Как сообщили в Минимущества, в 2024 году власти планируют получить 200 квартир, которые передадут сиротам.
·Общество

Конкурс уже объявили. Квартиры должны располагаться в районах области.
Власти Омской области объявили аукционы на закупку еще 29 квартир для детей-сирот. Жилые помещения с готовым ремонтом планируется приобрести в 12 районах.
В этом году на приобретение жилья для сирот выделили 920 млн рублей. Из них 572 млн рублей – средства областного бюджета и 348 млн рублей – федеральная субсидия. Чиновники уже заключили с застройщиками госконтракты на приобретение 134 квартир: 21 в Омске, 44 в Омском районе и 69 в других районах.
Как сообщили в Минимущества, в 2024 году власти планируют получить 200 квартир, которые передадут сиротам.