Мэр Омска заявил, что у тех людей, кто распускает подобные слухи, много свободного времени.

Мэр Омска заявил, что у тех людей, кто распускает подобные слухи, много свободного времени.

Омский мэр Сергей Шелест заявил, что не собирается покидать свою должность. Слухи о его увольнении, по данным «СуперОмска», якобы курсируют в околовластной среде. Но градоначальник такую информацию не подтвердил.

– Когда занимаешь подобную должность, появление различного рода слухов обычное дело. Как на них реагировать? Да никак. Если у людей есть масса свободного времени, чтобы фантазировать, я их с этим поздравляю, – заявил Шелест.

Напомним, что Сергей Шелест стал мэром Омска в декабре 2021 года. Он еще не отработал и половины своего срока.