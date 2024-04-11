Мужчин поймали с поличным в Тарском районе на берегу Иртыша. Сумма причиненного ущерба составила почти 12 млн. Теперь рыбаков ждет суд.

Мужчин поймали с поличным в Тарском районе на берегу Иртыша. Сумма причиненного ущерба составила почти 12 млн. Теперь рыбаков ждет суд.

В Тарском районе будут судить двух местных жителей. Они обвиняются по двум статьям – «Незаконная добыча водных биологических ресурсов» и «Незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов».

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Мужчины, используя моторную лодку и плавную донную сеть, незаконно выловили 175 экземпляров стерляди, судака, щуки, налима и леща, а также 23 сибирских осетров, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, сельчан поймали с поличным на берегу Иртыша. Один из мужчин попытался выбросить мешок с рыбой в реку, однако сделать ему это не удалось. Общая сумма причиненного ущерба превысила 11,9 млн рублей.

– В ходе обыска по месту жительства изъяты тетради с записями о датах продажи рыбы, ее объемах и суммах вырученных средств. В целях возмещения причиненного ущерба прокуратура заявила гражданский иск, во исполнение которого суд наложил арест на имущество обвиняемых стоимостью более 10 млн рублей, – добавили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело рассмотрит Тарский городской суд.