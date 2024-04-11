Работы будут проводится в два этапа – до 30 июня. Подрядчику заплатят 77,7 млн рублей.

Работы будут проводится в два этапа – до 30 июня. Подрядчику заплатят 77,7 млн рублей.

Омские власти объявили еще один аукцион по нанесению дорожной разметки. На этот раз подрядчику готовы заплатить 77,7 млн рублей. Работы будут идти в два этапа: первый – с даты заключения контракта и до 31 мая, второй – с 1 по 30 июня.

Отметим, что это уже не первые подобные торги. Ранее контракт на 30 млн рублей заключили с предпринимателем из Свердловской области Евгением Лобановым. Он будет работать с 25 апреля по 31 мая.