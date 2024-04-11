Омск-Информ
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·Общество

Им стал 37-летний Руслан Халин. Ранее он занимал должность заместителя начальника омского ЛУ МВД России.

Вчера, 10 апреля, Омскую область посетил начальник УТ МВД России по СФО генерал-майор полиции Игорь Бояринов. На одном из совещаний он представил нового начальника омского ЛУ МВД России. Им стал Руслан Халин.

Хилин родился в Новосибирской области. Ему 37 лет. С 2010 по 2021 год работал в ЛО МВД России на станции Барабинск. В августе 2023 года был назначен на должность заместителя начальника омского ЛУ МВД России.

Отметим, что ранее должность начальника транспортной полиции занимал Игорь Борхолеев.

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·Общество

Им стал 37-летний Руслан Халин. Ранее он занимал должность заместителя начальника омского ЛУ МВД России.

Вчера, 10 апреля, Омскую область посетил начальник УТ МВД России по СФО генерал-майор полиции Игорь Бояринов. На одном из совещаний он представил нового начальника омского ЛУ МВД России. Им стал Руслан Халин.

Хилин родился в Новосибирской области. Ему 37 лет. С 2010 по 2021 год работал в ЛО МВД России на станции Барабинск. В августе 2023 года был назначен на должность заместителя начальника омского ЛУ МВД России.

Отметим, что ранее должность начальника транспортной полиции занимал Игорь Борхолеев.

2134