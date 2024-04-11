Оказалось, что почти 30 % жителей региона от 18 до 24 лет хотят работать на себя.

Оказалось, что почти 30 % жителей региона от 18 до 24 лет хотят работать на себя.

Аналитики службы hh.ru выяснили, где бы жители Омской области предпочли работать – в частной, государственной компании или же на себя. Так, оказалось, что 43 % омичей предпочтут трудоустройство в частной компании. 27 % жителей хотели бы работать на себя, а еще 27 % выберут работу в госкомпании.

Больше всего работать в частной компании хотят омичи от 25 до 34 лет, а быть предпринимателями – от 18 до 24 лет. К работе на себя больше всего склонны представители сферы маркетинга и рекламы, а самую высокую готовность к трудоустройству в государственных компаниях продемонстрировали специалисты из сферы производства.