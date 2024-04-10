Омск-Информ
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·Авто

Ее собираются починить, но сроки работ чиновники пока не называют.
Сегодня в Омском районе перекрыли выезд на трассу из Красной Горки. Из-под дороги вымыло грунт, и асфальт провалился в нескольких местах.
– Место провалов огорожено знаками. В настоящее время специалисты АО «Омскавтодор» работают над ликвидацией провалов. Сегодня на дороге будут выполнены работы по вскрытию дорожного полотна и засыпке провалов. После понижения уровня воды на участке будут выполнены работы по замене водопропускной трубы и укладке дорожного покрытия, – сообщает региональный Минтранс.
Начало работ уже запечатлели местные жители.
4103
·Авто

Ее собираются починить, но сроки работ чиновники пока не называют.
Сегодня в Омском районе перекрыли выезд на трассу из Красной Горки. Из-под дороги вымыло грунт, и асфальт провалился в нескольких местах.
– Место провалов огорожено знаками. В настоящее время специалисты АО «Омскавтодор» работают над ликвидацией провалов. Сегодня на дороге будут выполнены работы по вскрытию дорожного полотна и засыпке провалов. После понижения уровня воды на участке будут выполнены работы по замене водопропускной трубы и укладке дорожного покрытия, – сообщает региональный Минтранс.
Начало работ уже запечатлели местные жители.
4103