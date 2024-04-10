В городе будет тепло, однако есть большая вероятность осадков.

В городе будет тепло, однако есть большая вероятность осадков.

Синоптики дали предварительный прогноз на майские праздники в Омске, которые продлятся в этом году четыре дня: с 28 апреля по 1 мая. По данным Gismeteo, погода будет теплой, но дождливой.

В воскресенье, 28 апреля, будет +6...+15 градусов. В этот день осадков не ожидается. Небольшой дождь пройдет уже 29 апреля. Температура воздуха составит +6...+16 градусов. К 30 апреля осадки усилятся и потеплеет до +8...+17. Такая же погода сохранится 1 мая.

По данным сервиса «Яндекс погода», в майские праздники в Омске будет теплее, но вероятность дождей остается. Температура может подниматься до 23 градусов. Теплее всего будет 28 апреля, а холоднее (+11...+18) – 29 апреля.