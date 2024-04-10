Можно не только сообщать о проблемах, но и предлагать варианты их решения.

Можно не только сообщать о проблемах, но и предлагать варианты их решения.

Омская прокуратура решила усилить контроль за пассажирскими перевозками. В городе и области запустят горячую линию по вопросам работы общественного транспорта.

Жалобы и предложения будут принимать 11 и 12 апреля с 10:00 до 19:00. Телефоны горячей линии: +7 (3812) 31-88-00 и +7 (933) 991-81-27.

Отметим, что омичи часто жалуются на давку в автобусах, долгое ожидание транспорта и другие проблемы.